До Польщі прибули близько 700 одиниць американської військової техніки

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На борту ARC Integrity прибуло близько 700 автомобілів різних типів. Це танки Abrams та Bradley, бронетранспортери M113 у кількох модифікаціях, бойові машини та вантажівки. Протягом наступних двох тижнів обладнання буде доставлене з порту поїздами та вантажівками на військові бази, розташовані у різних місцях Польщі. Цей американський контингент залишиться у Європі на дев'ять місяців.

Військові машини планують розмістити на польських військових базах до кінця літа 2023 року в рамках місії Atlantic Resolve, яка має на меті зміцнити американську військову присутність у Європі. Частина техніки вирушить на схід країни, де американські солдати тренуватимуться разом із польською армією.

У січні також очікується нове надходження бойової техніки, близько двох тисяч машин.

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