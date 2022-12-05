До Польщі прибули близько 700 одиниць американської військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. До польського порту Гдиня прибуло близько 700 одиниць американської військової техніки, серед якої Abrams і Bradley, бронетранспортери M113 у кількох модифікаціях, бойові машини та вантажівки. Про це повідомила газета Wyborcza, передає УНН.
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На борту ARC Integrity прибуло близько 700 автомобілів різних типів. Це танки Abrams та Bradley, бронетранспортери M113 у кількох модифікаціях, бойові машини та вантажівки. Протягом наступних двох тижнів обладнання буде доставлене з порту поїздами та вантажівками на військові бази, розташовані у різних місцях Польщі. Цей американський контингент залишиться у Європі на дев'ять місяців.
Військові машини планують розмістити на польських військових базах до кінця літа 2023 року в рамках місії Atlantic Resolve, яка має на меті зміцнити американську військову присутність у Європі. Частина техніки вирушить на схід країни, де американські солдати тренуватимуться разом із польською армією.
У січні також очікується нове надходження бойової техніки, близько двох тисяч машин.
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