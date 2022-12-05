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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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До Польщі прибули близько 700 одиниць американської військової техніки

До Польщі прибули близько 700 одиниць американської військової техніки

Київ • УНН

 • 2122509 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. До польського порту Гдиня прибуло близько 700 одиниць американської військової техніки, серед якої Abrams і Bradley, бронетранспортери M113 у кількох модифікаціях, бойові машини та вантажівки. Про це повідомила газета Wyborcza, передає УНН.

Деталі

На борту ARC Integrity прибуло близько 700 автомобілів різних типів. Це танки Abrams та Bradley, бронетранспортери M113 у кількох модифікаціях, бойові машини та вантажівки. Протягом наступних двох тижнів обладнання буде доставлене з порту поїздами та вантажівками на військові бази, розташовані у різних місцях Польщі. Цей американський контингент залишиться у Європі на дев'ять місяців.

Військові машини планують розмістити на польських військових базах до кінця літа 2023 року в рамках місії Atlantic Resolve, яка має на меті зміцнити американську військову присутність у Європі. Частина техніки вирушить на схід країни, де американські солдати тренуватимуться разом із польською армією.

У січні також очікується нове надходження бойової техніки, близько двох тисяч машин.

Нагадаємо

Німеччина запропонувала Польщі вісім систем ППО Patriot. Вони можуть бути розміщені у західних областях України.

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