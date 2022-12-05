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В Польшу прибыло около 700 единиц американской военной техники

В Польшу прибыло около 700 единиц американской военной техники

Киев • УНН

 • 2122502 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В польский порт Гдыня прибыло около 700 единиц американской военной техники, среди которой Abrams и Bradley, бронетранспортеры M113 в нескольких модификациях, боевые машины и грузовики. Об этом сообщила газета Wyborcza, передает УНН.

Детали

На борту ARC Integrity прибыло около 700 автомобилей различных типов. Это танки Abrams и Bradley, бронетранспортеры M113 в нескольких модификациях, боевые машины и грузовики. В течение следующих двух недель оборудование будет доставлено из порта поездами и грузовиками на военные базы, расположенные в различных местах Польши. Этот американский контингент останется в Европе на девять месяцев.

Военные машины планируют разместить на польских военных базах до конца лета 2023 года в рамках миссии Atlantic Resolve, которая ставит своей целью укрепить американское военное присутствие в Европе. Часть техники отправится на восток страны, где американские солдаты будут тренироваться вместе с польской армией.

В январе также ожидается новое поступление боевой техники, около двух тысяч машин.

Напомним

Германия предложила Польше восемь систем ПВО Patriot. Они могут быть размещены в западных областях Украины.

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