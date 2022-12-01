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Актуальное
Германия предложила Польше системы ПВО Patriot: их могут разместить в Украине

Германия предложила Польше системы ПВО Patriot: их могут разместить в Украине

Киев • УНН

 • 887930 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Германия предложила Польше восемь систем ПВО Patriot. Они могут быть размещены в западных областях Украины. Об этом сообщил глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время выступления в Сейме, передает DoRzeczy.pl.

Цитата

«На Западе Украины лучше работали бы пусковые установки. Такую рекомендацию я получил от офицеров противоракетных и зенитных войск. Это место идеально по нескольким причинам», - подчеркнул Блащак.

Детали

Так, по его словам, данные установки будут защищать польскую границу и в то же время территорию Украины от ракет, представляющих потенциальную угрозу.

Глава Минобороны подчеркнул, что каждая единица современного оружия приближает украинцев к победе, а война в Украине «не закончится ни завтра, ни даже через месяц».

«Поскольку HIMARS и NASAMS уже переданы, аргумент о том, что «Патриоты» могут быть развернуты только на территории НАТО, не имеет смысла. Инициативу поддерживают и политики Германии», – сообщил министр.

Блащак отметил, что украинская сторона положительно отреагировала на его предложение.

Также он сообщил, что в среду разговаривал с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт. Она, в свою очередь, заявила, что представит это предложение правительству Германии.

Справка

ПВО Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, состоящий из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.

Дополнение

Германии решать, где дислоцировать ее подразделения ПВО Patriot, заявил в пятницу президент Польши Анджей Дуда, добавив, что если бы на украинской территории, то была бы обеспечена защита как Польши, так и Украины.

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