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Німеччина запропонувала Польщі системи ППО Patriot: їх можуть розмістити в Україні

Німеччина запропонувала Польщі системи ППО Patriot: їх можуть розмістити в Україні

Київ • УНН

 • 887931 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Німеччина запропонувала Польщі вісім систем ППО Patriot. Вони можуть бути розміщені в західних областях України. Про це повідомив глава Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час виступу в Сеймі, інформує DoRzeczy.pl.

Цитата

«На Заході Україні найкраще працювали б пускові установки. Таку рекомендацію я отримав від офіцерів протиракетних і зенітних військ. Це місце є ідеальним з кількох причин», - наголосив Блащак.

Деталі

Так, за його словами, дані установки будуть захищати польський кордон і водночас територію України від ракет, які становлять потенційну загрозу.

Глава Міноборони підкреслив, що кожна одиниця сучасної зброї наближає українців до перемоги, а війна в Україні «не закінчиться ні завтра, ні навіть за місяць».

«Оскільки HIMARS та NASAMS вже передано, аргумент про те, що «Патріоти» можуть бути розгорнуті лише на території НАТО, не має сенсу. Ініціативу підтримують і політики Німеччини», – повідомив міністр.

Блащак зазначив, що українська сторона позитивно відреагувала на його пропозицію.

Також він повідомив, що в середу розмовляв з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Вона, своєю чергою, заявила, що представить цю пропозицію уряду Німеччини.

Довідка

ППО Patriot - американський зенітний ракетний комплекс, який складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи.

Доповнення

Німеччині вирішувати, де дислокувати її підрозділи ППО Patriot, заявив у п'ятницю президент Польщі Анджей Дуда, додавши, що якби на українській території, то було б забезпечено захист як Польщі, так і України.

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