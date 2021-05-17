В США одобрили продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Соединенные Штаты Америки одобрили продажу управляемого и высокоточного оружия государству Израиль на сумму 735 млн долларов. Об этом сообщает Washington Post, пишет УНН.
Детали
Согласно информации ведомства, конгресс США знал о готовящейся сделке еще 5 мая, то есть примерно за неделю до того, как палестинская террористическая группа ХАМАС начала наносить удары по израильской территории. В результате чего, администрация Байдена одобрила сделку на продажу оружия Израилю на сумму 735 млн долларов.
Сообщается, что основную часть предполагаемой продажи составляют Joint Direct Attack Munition (JDAM), комплекты оборудования на основе технологии GPS, преобразующие существующие свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые ("умные").
Дополнение
Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось 10 мая, когда в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме начались массовые беспорядки.
После этого между палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа и армией обороны Израиля ЦАХАЛ продолжаются ракетные обстрелы.
Согласно последним данным, с израильской стороны погибли по меньшей мере 10 человек, с палестинской - более 210.
Между тем, корабль ВМС Израиля и армейский беспилотник поразили в понедельник группу боевиков ХАМАС, которые разворачивали субмарину на берегу Средиземного моря