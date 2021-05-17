У США схвалили продаж Ізраїлю високоточної зброї на суму 735 млн доларів

Деталі

Згідно з інформацією відомства, конгрес США знав про підготовлювану операцію ще 5 травня, тобто приблизно за тиждень до того, як палестинська терористична група ХАМАС почала завдавати ударів по ізраїльській території. В результаті чого, адміністрація Байдена схвалила операцію на продаж зброї Ізраїлю на суму 735 млн доларів.

Повідомляється, що основну частину передбачуваного продажу становлять Joint Direct Attack Munition (JDAM), комплекти обладнання на основі технології GPS, що перетворюють існуючі вільнопадаючі бомби на всепогодні коректовані ("розумні").

Доповнення

Загострення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем почалося 10 травня, коли у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі почалися масові заворушення.

Після цього між палестинським угрупуванням ХАМАС в секторі Газа та армією оборони Ізраїлю ЦАХАЛ тривають ракетні обстріли.

Згідно з останніми даними, з ізраїльської сторони загинули щонайменше 10 осіб, з палестинської - понад 210.

Тим часом, корабель ВМС Ізраїлю і армійський безпілотник вразили в понеділок групу бойовиків ХАМАС, що розгортали субмарину на березі Середземного моря



