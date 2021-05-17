Конфликт Израиля и Палестины: субмарину ХАМАСа атаковали ВС Израиля

Детали

“Несколько подозреваемых были замечены у плавательного аппарата, который, предположительно, являлся образцом подводного военно-морского вооружения ХАМАС. Судно доставляли к берегу и, похоже, подозреваемые намеревались направить его для совершения теракта в израильских водах. Военный корабль и армейский БПЛА нанесли удары на берегу по боевикам и единице подводного вооружения с тем, чтобы устранить угрозу”, — говорится в заявлении военных.

Контекст

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — более 210.

היום, באמצעות יכולות הזיהוי של כלי טיס של חיל האוויר ויכולות הקליטה המתקדמות של זרוע הים, זוהו מספר פעילים ואמצעי לחימה ימי שנחשד כאמצעי לחימה ימי צולל

לפני זמן קצר, כלי שיט של זרוע הים וכלי טיס של צה"ל תקפו את הפעילים ואת אמצעי הלחימה על מנת לסכל את האיום