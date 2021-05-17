Конфлікт Ізраїлю та Палестини: субмарину ХАМАСу атакували ЗС Ізраїлю

Деталі

“Деілька підозрюваних були помічені біля плавального апарату, який, імовірно, був зразком підводного військово-морського озброєння ХАМАС. Судно доставляли до берега і, схоже, підозрювані мали намір направити його для здійснення теракту в ізраїльських водах. Військовий корабель і армійський БПЛА завдали ударів на березі по бойовиках і одиниці підводного озброєння з тим, щоб усунути загрозу”, — йдеться в заяві військових.

Контекст

З 10 травня між палестинськими радикальними угрупованнями в секторі Газа і ізраїльською армією тривають обміни ракетними ударами. Вони послідували за заворушеннями біля мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що спалахнули через рішення ізраїльського суду про вилучення будинків в кварталі Шейх-Джаррах в арабських сімей, які проживають там. Згідно з останніми даними, з ізраїльської сторони загинули не менше 10 осіб, з палестинської — понад 210.

היום, באמצעות יכולות הזיהוי של כלי טיס של חיל האוויר ויכולות הקליטה המתקדמות של זרוע הים, זוהו מספר פעילים ואמצעי לחימה ימי שנחשד כאמצעי לחימה ימי צולל

לפני זמן קצר, כלי שיט של זרוע הים וכלי טיס של צה"ל תקפו את הפעילים ואת אמצעי הלחימה על מנת לסכל את האיום