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Конфлікт Ізраїлю та Палестини: субмарину ХАМАСу атакували ЗС Ізраїлю

Київ • УНН

 • 21210 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Корабель ВМС Ізраїлю і армійський безпілотник вразили в понеділок групу бойовиків ХАМАС, які розвертали субмарину на березі Середземного моря, повідомила армійська пресслужба, передет УНН.

Конфлікт Ізраїлю та Палестини: субмарину ХАМАСу атакували ЗС Ізраїлю

Деталі

“Деілька підозрюваних були помічені біля плавального апарату, який, імовірно, був зразком підводного військово-морського озброєння ХАМАС. Судно доставляли до берега і, схоже, підозрювані мали намір направити його для здійснення теракту в ізраїльських водах. Військовий корабель і армійський БПЛА завдали ударів на березі по бойовиках і одиниці підводного озброєння з тим, щоб усунути загрозу”, — йдеться в заяві військових.

Контекст

З 10 травня між палестинськими радикальними угрупованнями в секторі Газа і ізраїльською армією тривають обміни ракетними ударами. Вони послідували за заворушеннями біля мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що спалахнули через рішення ізраїльського суду про вилучення будинків в кварталі Шейх-Джаррах в арабських сімей, які проживають там. Згідно з останніми даними, з ізраїльської сторони загинули не менше 10 осіб, з палестинської — понад 210.

היום, באמצעות יכולות הזיהוי של כלי טיס של חיל האוויר ויכולות הקליטה המתקדמות של זרוע הים, זוהו מספר פעילים ואמצעי לחימה ימי שנחשד כאמצעי לחימה ימי צולל

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

לפני זמן קצר, כלי שיט של זרוע הים וכלי טיס של צה"ל תקפו את הפעילים ואת אמצעי הלחימה על מנת לסכל את האיום

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

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