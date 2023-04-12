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В США одобрили возможную продажу ракет HIMARS Марокко

В США одобрили возможную продажу ракет HIMARS Марокко

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Марокко артиллерийских ракетных систем HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму до 524 миллионов долларов, сообщает Yahoo Finance со ссылкой на Пентагон, пишет УНН.

Детали

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил возможную продажу Марокко артиллерийских ракетных систем HIMARS. Также в Госдепартаменте одобрили возможную продажу вооружений Joint Stand Off и связанного с ними оборудования в Марокко по ориентировочной цене 250 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

Дополнение

По словам Пентагона, основным подрядчиком по вооружению Joint Stand Off будет компания Raytheon.

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