В США одобрили возможную продажу ракет HIMARS Марокко

Детали

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил возможную продажу Марокко артиллерийских ракетных систем HIMARS. Также в Госдепартаменте одобрили возможную продажу вооружений Joint Stand Off и связанного с ними оборудования в Марокко по ориентировочной цене 250 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

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По словам Пентагона, основным подрядчиком по вооружению Joint Stand Off будет компания Raytheon.

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