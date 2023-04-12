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У США схвалили можливий продаж ракет HIMARS Марокко

У США схвалили можливий продаж ракет HIMARS Марокко

Київ • УНН

 • 884963 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Держдепартамент США схвалив можливий продаж Марокко артилерійських ракетних систем HIMARS та супутнього обладнання на суму до 524 мільйонів доларів, повідомляє Yahoo Finance з посиланням на Пентагон, пише УНН.

Деталі

Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж Марокко артилерійських ракетних систем HIMARS. Також у Держепартаменті схвалили можливий продаж озброєнь Joint Stand Off і пов'язаного з ними обладнання в Марокко за орієнтовною ціною 250 мільйонів доларів. Про це повідомили у Пентагоні.

Доповнення

За словами Пентагона, основним підрядником з озброєння Joint Stand Off буде компанія Raytheon.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенат США запросив секретний брифінг про документи Пентагону по Україні

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