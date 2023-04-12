У США схвалили можливий продаж ракет HIMARS Марокко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Держдепартамент США схвалив можливий продаж Марокко артилерійських ракетних систем HIMARS та супутнього обладнання на суму до 524 мільйонів доларів, повідомляє Yahoo Finance з посиланням на Пентагон, пише УНН.
Деталі
Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж Марокко артилерійських ракетних систем HIMARS. Також у Держепартаменті схвалили можливий продаж озброєнь Joint Stand Off і пов'язаного з ними обладнання в Марокко за орієнтовною ціною 250 мільйонів доларів. Про це повідомили у Пентагоні.
Доповнення
За словами Пентагона, основним підрядником з озброєння Joint Stand Off буде компанія Raytheon.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенат США запросив секретний брифінг про документи Пентагону по Україні