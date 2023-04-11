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Сенат США запросив секретний брифінг про документи Пентагону по Україні

Сенат США запросив секретний брифінг про документи Пентагону по Україні

Київ • УНН

 • 678038 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Представник лідера більшості в Сенаті США Чак Шумер повідомив CNN, що він запросив секретний брифінг для всіх сенаторів за секретними документами США, що просочилися, які містять інформацію про війну в Україні, передає УНН.

Деталі

Серед документів, що просочилися, є попередження про слабкості української оборони, брак боєприпасів і недоліки протиповітряної оборони, повідомила The Washington Post на вихідних.

В одному з документів Пентагону, що просочилися, говориться, що українська ППО може бути не в змозі захистити лінію фронту до кінця травня.

"Здатність [України] забезпечити протиповітряну оборону середньої дальності для захисту [ліній фронту] буде повністю знижена до 23 травня", - йдеться в одному з лютневих документів Об'єднаного штабу міністерства оборони, повідомляє Post.

"У міру того, як боєприпаси 1-го ешелону закінчуються, витрати 2-го і 3-го ешелонів збільшуватимуться, що знижує здатність захищатися від російських повітряних атак з усіх висот", - йдеться в секретному документі.
Міністерство юстиції та Пентагон розслідують походження витоків.

«Міністерство оборони працює цілодобово, щоб вивчити обсяг та масштаби поширення, передбачуваний вплив та наші заходи щодо пом'якшення наслідків», — заявив журналістам у понеділок помічник міністра оборони у зв'язках із громадськістю Кріс Мігер.

Документи охоплюють низку різних тем, у тому числі підтримку України США та НАТО. Інші обговорюють інші країни, включаючи Південну Корею та Ізраїль.

Україна в неділю заявила, що росія підробила документи Пентагону.

Джон Кірбі, офіційний представник Білого дому з питань національної безпеки, заявив журналістам у понеділок, що деякі документи справді були підроблені, але відмовився повідомити деталі. Він додав, що президента Байдена було поінформовано про витік документів наприкінці минулого тижня.

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