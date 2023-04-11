Сенат США запросил секретный брифинг о документах Пентагона по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Представитель лидера большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил CNN, что он запросил секретный брифинг для всех сенаторов по просочившимся секретным документам США, которые содержат информацию о войне в Украине, передает УНН.
Детали
Среди просочившихся документов есть предупреждения о слабости украинской обороны, нехватке боеприпасов и недостатках противовоздушной обороны, сообщила The Washington Post на выходных.
В одном из просочившихся документов Пентагона говорится, что украинская ПВО может быть не в состоянии защитить линию фронта до конца мая.
"Способность [Украины] обеспечить противовоздушную оборону средней дальности для защиты [линий фронта] будет полностью снижена к 23 мая", - говорится в одном из февральских документов Объединенного штаба министерства обороны, сообщает Post.
"По мере того, как боеприпасы 1-го эшелона заканчиваются, расходы 2-го и 3-го эшелонов будут увеличиваться, что снижает способность защищаться от российских воздушных атак со всех высот", - говорится в секретном документе.
Министерство юстиции и Пентагон расследуют происхождение утечек.
«Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы распространения, предполагаемое влияние и наши меры по смягчению последствий», — заявил журналистам в понедельник помощник министра обороны по связям с общественностью Крис Мигер.
Документы охватывают ряд различных тем, в том числе поддержку Украины США и НАТО. Другие обсуждают другие страны, включая Южную Корею и Израиль.
Украина в воскресенье заявила, что россия подделала документы Пентагона.
Джон Кирби, официальный представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности, заявил журналистам в понедельник, что некоторые документы действительно были подделаны, но отказался сообщить детали. Он добавил, что президент Байден был проинформирован об утечке документов в конце прошлой недели.