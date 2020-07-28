В США началась третья фаза клинических испытаний потенциальной вакцины от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Американская компания Moderna совместно с Национальным институтом здоровья США начинает последнюю фазу испытания вакцины от COVID-19. Планируется выяснить, эффективно ли защищает вакцина от заражения вирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NPR.
"К испытаний могут привлечь до 30 тысяч волонтеров, которых разделят на две разные группы. Одним сделают настоящее прививки, другим введут физраствор", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ни волонтеры, ни медики, которые непосредственно будут делать прививку, не будут знать об истинном содержание инъекций - это делается для того, чтобы исключить психологический эффект и предвзятость. Вся информация будет только в научных сотрудников, управляющих проектом.
После этого исследователи будут наблюдать за группами, и тем, заболеет ли кто-то из людей COVID-19. Последний этап испытания может занять несколько месяцев, и пока неизвестно, сколько именно понадобится волонтеров для успешного и полного испытания.
Отмечается, что тестирование вакцины планируют провести в 89 различных центрах США, а набор волонтеров уже начат.
Добавим, что по данным ВОЗ, сейчас на финальном этапе тестирования находятся еще четыре потенциальные вакцины - три от китайских компаний, и одна от Оксфордского университета.
Как ранее сообщалось в УНН, Трамп подтвердил, что вакцина против COVID-19 будет готова к концу года.