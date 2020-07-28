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У США розпочалась третя фаза клінічних випробувань потенційної вакцини від коронавірусу

У США розпочалась третя фаза клінічних випробувань потенційної вакцини від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Американська компанія Moderna спільно з Національними інститутами здоров’я США розпочинає останню фазу випробування вакцини від COVID-19. Планується з’ясувати, чи вакцина насправді ефективно захищає від зараження вірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на NPR.

"До випробувань можуть залучити до 30 тисяч волонтерів, яких розділять на дві різні групи. Одним зроблять справжнє щеплення, іншим введуть фізрозчин", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ані волонтери, ані медики, які безпосередньо робитимуть щеплення, не знатимуть про справжній вміст ін’єкцій - це робиться для того, щоб виключити психологічний ефект та упередженість. Вся інформація буде лише у науковців, що керують проектом.

Після цього дослідники спостерігатимуть за групами, і тим, чи хтось із людей захворіє на COVID-19. Останній етап випробування може зайняти декілька місяців, і поки невідомо, скільки саме знадобиться волонтерів для успішного і повного випробування.

Зазначається, що тестування вакцини планують провести у 89 різних центрах США, а набір волонтерів уже розпочато.

Додамо, що згідно із даними ВООЗ, зараз на фінальному етапі тестування перебувають ще чотири потенційні вакцини - три від китайських компаній, і одна від Оксфордського університету.

Як раніше повідомлялося в УНН, Трамп підтвердив, що вакцина проти COVID-19 буде готова до кінця року.

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