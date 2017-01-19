В США рассмотрят приглашение на переговоры по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Государственный департамент США сообщает, что в Вашингтоне рассматривают приглашение на участие в мирных переговорах по Сирии, которые должны состояться в столице Казахстана, Астане, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Агентство Reuters сообщает со ссылкой на американского чиновника, что Вашингтон получил приглашение, теперь изучает его.
Президент Сирии Башар аль-Асад заявляет, что на мирных переговорах в столице Казахстана на следующей неделе стороны сосредоточатся на обеспечении прекращения боевых действий в Сирии, чтобы разрешить доступ гуманитарной помощи по всей стране. Как заявил Асад в интервью японскому телевидению, которое цитирует его пресс-служба, непонятно, будет ли политический диалог на встрече, "поскольку неясно, кто будет в ней участие".
Переговоры запланированы на 23 января в Астане.
Москва и Анкара были посредниками в достижении соглашения о прекращении огня между силами Асад и повстанческими группами в конце декабря, но насилие продолжается, особенно вокруг столицы Сирии, Дамаска.
Повстанческие группы, которые должны принять участие в мирных переговорах, говорят, что будут обсуждать только поддержание неустойчивого перемирия и улучшения доступа гуманитарной помощи.
Россия, Иран и Турция продвигали идею сирийских мирных переговоров после того, как сирийские правительственные войска в прошлом месяце взяли под контроль Алеппо, большую часть конфликта в Сирии было оплотом повстанцев.
Иран и Россия являются ключевыми сторонниками президента Сирии Башара аль-Асада в гражданской войне, в то время как Турция поддерживает повстанческие группы.