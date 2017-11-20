В США разбился медицинский вертолет, есть жертвы

Так, Департамент по чрезвычайным ситуациям в Арканзасе подтвердил, что вертолет упал в воскресенье вечером на территории округа Арканзас Девитт, примерно в 60 милях к юго-востоку от столицы штата Литл-Рока.

Представитель Федеральной авиационной администрации Линн Лунсфорд сообщил, что на борту вертолета не было пациентов.

На месте происшествия работают спасательные группы и службы безопасности. Информации о причинах катастрофы пока нет.

Напомним, 12 ноября в Ираке разбился военный вертолете т, в результате этого погибли семь человек.