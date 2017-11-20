В США разбился медицинский вертолет, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В восточном Арканзасе (США) разбился медицинский вертолет, в результате чего погиб весь экипаж в составе 3 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на должностные лица, передает УНН.
Так, Департамент по чрезвычайным ситуациям в Арканзасе подтвердил, что вертолет упал в воскресенье вечером на территории округа Арканзас Девитт, примерно в 60 милях к юго-востоку от столицы штата Литл-Рока.
Представитель Федеральной авиационной администрации Линн Лунсфорд сообщил, что на борту вертолета не было пациентов.
На месте происшествия работают спасательные группы и службы безопасности. Информации о причинах катастрофы пока нет.
Напомним, 12 ноября в Ираке разбился военный вертолете т, в результате этого погибли семь человек.