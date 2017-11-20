У США розбився медичний вертоліт, є жертви

Так, Департамент з надзвичайних ситуацій в Арканзасі підтвердив, що вертоліт впав в неділю ввечері біля округу Арканзас Девітт, приблизно в 60 милях на південний схід від столиці штату Літл-Рока.

Представник Федеральної авіаційної адміністрації Лінн Лунсфорд повідомив, що на борту вертольота не було пацієнтів.

На місці події працюють рятувальні групи та служби безпеки. Інформації про причини катастрофи поки немає.

Нагадаємо, 12 листопада в Іраку розбився військовий вертоліт, в результаті цього загинули семеро людей.