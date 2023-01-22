В США противники помощи Украине сорвали встречу конгрессвумен с избирателями

Детали

Более десяти человек также подняли плакаты с требованиями остановить поставки оружия Украине и прекратить финансировать войну с Россией. "Прекратите посылать оружие в Украину", "Ведите переговоры, а не уничтожайте", "Никакой войны с Россией или Китаем", - гласили лозунги на плакатах.

Газета Washington Times, сообщившая об инциденте, пишет, что демократка Окасио-Кортес уже сталкивалась с аналогичными протестами в прошлом году. Политики-демократы, традиционно выступавшие против войн, все чаще сталкиваются с недовольством левых активистов из-за того, что поддержали финансирование Украины для борьбы с Россией, добавляет издание.

Например, недавнее выступление конгрессмена-демократа Адама Смита в Колумбии также пыталась сорвать антивоенная группа Code Pink.

В прошлом году Окасио-Кортес назвала таких протестующих сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, которые "повторяют пропутинские тезисы".

Напомним

Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 2,5 млрд. долларов. Последняя помощь включает 59 боевых машин Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker, говорится в заявлении Министерства обороны США.