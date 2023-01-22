У США противники допомоги Україні зірвали зустріч конгресвумен із виборцями

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Понад десять осіб також підняли плакати з вимогами зупинити постачання зброї Україні та припинити фінансувати війну з Росією. “Припиніть посилати зброю в Україну”, “Ведіть переговори, а не знищуйте”, “Жодної війни з Росією або Китаєм”, — свідчили гасла на плакатах.

Газета Washington Times, яка повідомила про інцидент, пише, що демократка Окасіо-Кортес уже стикалася з аналогічними протестами минулого року. Політики-демократи, які традиційно виступали проти воєн, дедалі частіше стикаються з невдоволенням лівих активістів через те, що підтримали фінансування України для боротьби з Росією, додає видання.

Наприклад, нещодавній виступ конгресмена-демократа Адама Сміта в Колумбії також намагалася зірвати антивоєнна група Code Pink.

Минулого року Окасіо-Кортес назвала таких протестувальників прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа, які “повторюють пропутінські тези”.

Нагадаємо

Пентагон оголосив про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на 2,5 млрд доларів. Остання допомога включає 59 бойових машин Bradley і 90 бронетранспортерів Stryker, йдеться в заяві Міністерства оборони США.