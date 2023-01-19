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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 10240 перегляди

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США оголосили про військову допомогу Україні в розмірі 2,5 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Пентагон оголосив про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 2,5 млрд доларів. Остання допомога включає 59 бойових машин Bradley і 90 бронетранспортерів Stryker, йдеться в заяві Міністерства оборони США, передає УНН.

США оголосили про військову допомогу Україні в розмірі 2,5 млрд доларів

Деталі

У пакет входять:

— 53 бронетранспортери MRAP;
— 8 систем протиповітряної оборони Avenger;
— 350 HMMWV;
— Ракети HARM.

Також пакет містить 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV), додаткові боєприпаси для HIMARS, високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs, прилади нічного бачення та різні боєприпаси.

Нагадаємо

Лідери 11 країн зробили спільну заяву, в якій пообіцяли продовжити надання “безпрецедентної допомоги” Україні. Зокрема, країни зобов’язались спільно домогтися надання Україні бойових танків, важкої артилерії, засобів ППО та інших засобів.

Окрім цього, представники держав планують закликати своїх колег під час засідання у форматі “Рамштайн” приєднатися до них у підтримці України задля забезпечення її перемоги у 2023 році.

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