США объявили о военной помощи Украине в размере 2,5 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов. Последняя помощь включает 59 боевых машин Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker, говорится в заявлении Министерства обороны США, передает УНН.
Детали
В пакет входят:
— 53 бронетранспортёра MRAP;
— 8 систем противовоздушной обороны Avenger;
— 350 HMMWV;
— Ракеты HARM.
Также пакет содержит 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV), дополнительные боеприпасы для HIMARS, высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs, приборы ночного видения и различные боеприпасы.
Напомним
Лидеры 11 стран сделали совместное заявление, в котором пообещали продолжить предоставление “беспрецедентной помощи” Украине. В частности, страны обязались совместно добиться предоставления Украине боевых танков, тяжелой артиллерии, средств ПВО и других средств.
Кроме этого, представители государств планируют призвать своих коллег во время заседания в формате “Рамштайн” присоединиться к ним в поддержке Украины для обеспечения ее победы в 2023 году.