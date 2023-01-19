США объявили о военной помощи Украине в размере 2,5 млрд долларов

Детали

В пакет входят:

— 53 бронетранспортёра MRAP;

— 8 систем противовоздушной обороны Avenger;

— 350 HMMWV;

— Ракеты HARM.

Также пакет содержит 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV), дополнительные боеприпасы для HIMARS, высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs, приборы ночного видения и различные боеприпасы.

Напомним

Лидеры 11 стран сделали совместное заявление, в котором пообещали продолжить предоставление “беспрецедентной помощи” Украине. В частности, страны обязались совместно добиться предоставления Украине боевых танков, тяжелой артиллерии, средств ПВО и других средств.

Кроме этого, представители государств планируют призвать своих коллег во время заседания в формате “Рамштайн” присоединиться к ним в поддержке Украины для обеспечения ее победы в 2023 году.