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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США прокомментировали возможность вмешательства России в предстоящие выборы в Украине

Киев • УНН

 • 8766 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Вмешательство России в предстоящие выборы в Украине недопустимо, как и в любые другие внутренние дела страны. Об этом на брифинге сообщил помичних госсекретаря США Уэсс Митчелл, передает УНН.

В США прокомментировали возможность вмешательства России в предстоящие выборы в Украине

"Мы четко заявляли вместе с нашими союзниками, вмешательства, военное или иное, в дела Украины является неприемлемым. Если оно будет продолжаться мы и в дальнейшем будем внедрять санкции", - сказал Митчелл.

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Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает чрезвычайно высокой опасность российского вмешательства в следующие президентские выборы в Украине.

Украинские Национальные Новости

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