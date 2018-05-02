В США прокомментировали возможность вмешательства России в предстоящие выборы в Украине

"Мы четко заявляли вместе с нашими союзниками, вмешательства, военное или иное, в дела Украины является неприемлемым. Если оно будет продолжаться мы и в дальнейшем будем внедрять санкции", - сказал Митчелл.

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Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает чрезвычайно высокой опасность российского вмешательства в следующие президентские выборы в Украине.