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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У США прокоментували можливість втручання Росії у майбутні вибори в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Втручання Росії у майбутні вибори в Україні неприпустиме, як і в будь-які інші внутрішні справи країни. Про це на брифінгу повідомив помічних Держсекретаря США Весс Мітчелл, передає УНН.

У США прокоментували можливість втручання Росії у майбутні вибори в Україні

"Ми чітко заявляли разом із нашими союзниками, що втручання, військове чи інше, у справи України є неприйнятним. Якщо воно продовжуватиметься ми і надалі запроваджуватимемо санкції", - сказав Мітчелл.

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Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що вважає надзвичайно високою небезпеку російського втручання у наступні президентські вибори в Україні.

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