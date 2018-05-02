У США прокоментували можливість втручання Росії у майбутні вибори в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Втручання Росії у майбутні вибори в Україні неприпустиме, як і в будь-які інші внутрішні справи країни. Про це на брифінгу повідомив помічних Держсекретаря США Весс Мітчелл, передає УНН.
"Ми чітко заявляли разом із нашими союзниками, що втручання, військове чи інше, у справи України є неприйнятним. Якщо воно продовжуватиметься ми і надалі запроваджуватимемо санкції", - сказав Мітчелл.
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Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що вважає надзвичайно високою небезпеку російського втручання у наступні президентські вибори в Україні.