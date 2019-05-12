В США проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде

КИЕВ. 12 мая. УНН. Исследователи Stratfor проанализировали, какую военную технику выставили россияне во время парада 9 мая. Российские вооруженные силы насчитывают около миллиона человек, и, несмотря на устаревшее оборудование и слабую промышленную базу, все еще остаются мощными, отмечают исследователи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".