В США проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Исследователи Stratfor проанализировали, какую военную технику выставили россияне во время парада 9 мая. Российские вооруженные силы насчитывают около миллиона человек, и, несмотря на устаревшее оборудование и слабую промышленную базу, все еще остаются мощными, отмечают исследователи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Противовоздушные установки С-400, скандально известные из-за поставок в Китай, Индию и Турцию, являются наиболее современными в российском арсенале. Их наличие и распространение часто вызывает споры на международном уровне.
Система противовоздушной обороны Бук находится на вооружении российских вооруженных сил с 1979 года. После модернизации, установки служат промежуточным звеном между стратегическими оборонительными системами и точечными системами типа "Панцирь".
Ярс РС-24 является улучшенным вариантом Тополь-М и может нести ракеты с ядерным зарядом радиусом действия около 11000 километров.
Россия, как правило, больше полагается на артиллерию в ведении войны, отмечают американские аналитики. Мста-С является основой подвижного артиллерийского склада России, в то время, как артиллерия на основе шасси Армата еще находится в стадии разработки.
Армата и Т-14 - амбициозные проекты, отмечают эксперты, однако, Россия пока не может продвинуть эти модели дальше прототипа и начать их производство. Т-14 считают символом модернизации вооруженных сил России - башню танка модернизировали, чтобы позволить экипажу быть изолированными в кабине.
Авиация - Россия поддерживает значительные воздушные возможности через модернизацию МиГ-24 и Су-30М, несмотря на то, что военные силы России не смогли еще начать производить значительное количество самолетов пятого поколения.
Несмотря на старую конструкцию, Россия продолжает производить и ремонтировать Ту-160 и Ту-22, отмечают аналитики.
Россия давно придает приоритетное значение разработке боевых вертолетов и в 1960-х была одной из первых, кто ввел боевые возможности Ми-24, вспоминают аналитики. Преемник серии Ми-24 - Ми-28 является ответом на американские Апачи АР-64.