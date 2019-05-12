У США проаналізували, яку зброю Кремль представив на параді

Протиповітряні установки С-400, скандально відомі через поставки до Китаю, Індії та Туреччини, є найбільш сучасними в російському арсеналі. Їх наявність та розповсюдження часто викликає суперечки на міжнародному рівні.

Система протиповітряної оборони Бук перебуває на озброєнні російських збройних сил з 1979 року. Після модернізації, установки служать проміжною ланкою між стратегічними оборонними системами та точковими системами типу "Панцирь".

Ярс РС-24 є покращеним варіантом Тополь-М і може нести ракети з ядерним зарядом радіусом дії біля 11000 кілометрів.

Росія, як правило, найбільше покладається на артилерію у веденні війни, зауважують американські аналітики. Мста-С є основою рухомого артилерійського складу Росії, в той час, як артилерія на основі шассі Армата ще в перебуває в стадії напрацювання.

Армата та Т-14 - амбітні проекти, наголошують експерти, однак, Росія поки не може просунути ці моделі далі прототипу і почати їх виробництво. Т-14 вважають символом модернізації збройних сил Росії - башту танку було модернізовано, щоб дозволити екіпажу бути ізольованими в кабіні.

Авіація - Росія підтримує значні повітряні можливості через модернізацію Міг-24 та Су-30М, попри те, що військові сили Росії не змогли ще почати виробляти значну кількість літаків п'ятого покоління.

Незважаючи на стару конструкцію, Росія продовжує виробляти і ремонтувати Ту-160 та Ту-22, зауважують аналітики.

Росія давно надає пріоритетного значення розробці бойових гелікоптерів і в 1960-х була однією з перших, хто ввів бойові можливості Мі-24, згадують аналітики. Наступник серії Мі-24 - Мі-28 є відповіддю на американські Апачі АР-64.

Нагадаємо, погода вплинула на плани РФ провести парад до 9 травня.