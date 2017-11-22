В США приветствовали назначение нового состава наблюдательного совета "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине поздравило утверждения нового состава наблюдательного совета "Нафтогаза", передает УНН со ссылкой на Twitter посольства.
"Поздравляем назначения новых квалифицированных авторитетных членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Это является залогом хорошего управления и реформирования энергетического сектора и государственных предприятий", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение без обсуждения было принято на сегодняшнем заседании правительства.