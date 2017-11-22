В США приветствовали назначение нового состава наблюдательного совета "Нафтогаза"

"Поздравляем назначения новых квалифицированных авторитетных членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Это является залогом хорошего управления и реформирования энергетического сектора и государственных предприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение без обсуждения было принято на сегодняшнем заседании правительства.