У США привітали призначення нового складу наглядової ради "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні привітало затвердження нового складу наглядової ради "Нафтогазу", передає УНН з посиланням на Twitter посольства.
"Вітаємо призначення нових кваліфікованих авторитетних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Це є запорукою гарного управління та реформування енергетичного сектору та державних підприємств", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кабмін затвердив новий склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення без обговорення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.