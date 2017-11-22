У США привітали призначення нового складу наглядової ради "Нафтогазу"

"Вітаємо призначення нових кваліфікованих авторитетних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Це є запорукою гарного управління та реформування енергетичного сектору та державних підприємств", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін затвердив новий склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення без обговорення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.