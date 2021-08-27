В США будут приспущены флаги в знак скорби по погибшим в Кабуле

В четверг у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. В результате теракта, по последним данным СМИ, погибли не менее 90 человек, включая 13 погибших американских военнослужащих.
Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.
Ответственность за взрывы на себя взяло “Исламское государство”. Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй — недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. “Талибан” осудил произошедшее.
Президент Зеленский уже отреагировал на нападения в аэропорту Кабула, назвав это “ужасными терактами”.