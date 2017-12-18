В США сообщили о погибших в аварии с участием пассажирского поезда Amtrak
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В результате аварии с участием пассажирского поезда, который сошел с рельсов в американском штате Вашингтон, несколько человек погибли и еще немало получили ранения. Об этом в понедельник заявил представитель округа Такома Пирс Эд Тройер, передает УНН со ссылкой на NBC News.
"Там были многочисленные жертвы в результате съезда поезда Amtrak у Такомы, Вашингтон. Среди пострадавших большое количество травмированных, есть смертельные случаи", - сообщил пресс-секретарь.
По его словам, относительно причин инцидента ведется следствие.
Как сообщают местные телеканалы, в пассажирском поезде на момент аварии находилось около 75 человек.
Напомним, 18 декабря железнодорожный пассажирский поезд Amtrak сошел с рельсов на мосту, в результате чего по крайней мере один вагон завис над автомагистралью 5 в округе Пирс, штат Вашингтон.