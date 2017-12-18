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У США повідомили про загиблих в аварії за участю пасажирського потягу Amtrak

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. В результаті аварії за участі пасажирського потягу, який зійшов з рейок в американському штаті Вашингтон, декілька людей загинуло та ще чимало отримали поранення. Про це у понеділок заявив речник округу Такома Пірс Єд Тройер, передає УНН з посиланням на NBC News.

“Там були численні жертви внаслідок з’їзду потягу Amtrak біля Такоми, Вашингтон. Серед постраждалих велика кількість травмованих, є смертельні випадки”, — повідомив речник.

За його словами, стосовно причин інциденту ведеться слідство.

Як повідомляють місцеві телеканали, на пасажирському потязі на момент аварії перебувало близько 75 осіб.

Нагадаємо, 18 грудня залізничний пасажирський потяг Amtrak зійшов з рейок на мосту, в результаті чого принаймні один вагон завис над автомагістраллю 5 у окрузі Пірс, штат Вашингтон.

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