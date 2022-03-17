В США сообщили Китай о последствиях из-за поддержки России

Детали

Этот призыв, впервые объявленный Белым домом в четверг, стал решающим моментом в отношениях США и Китая в позиции относительно войны, которая развернулась в Украине.

Администрация Байдена обнародовала публичные и частные предупреждение о том, что Пекин столкнется с ужасными последствиями, если окажет материальную поддержку войне президента России.

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"Президент Байден будет говорить с президентом Си завтра и даст понять, что Китай несет ответственность за любые действия, которые он предпринимает для поддержки агрессии России, и мы без колебаний наложим расходы", - сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге.

Блинкен сказал, что Китай обязан использовать свое влияние на Путина и защищать международные правила, но, похоже, Пекин "движется в противоположном направлении".

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Китай подтвердил намерения помогать Украине, от вопросов о военной помощи России уклоняется.