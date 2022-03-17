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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 1503 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У США повідомили Китай про наслідки через підтримку Росії

У США повідомили Китай про наслідки через підтримку Росії

Київ • УНН

 • 127026 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову в п'ятницю з китайським лідером Сі Цзіньпіном, оскільки Вашингтон попередив, що Китай розглядає військову підтримку вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Цей заклик, вперше оголошений Білим домом у четвер, став вирішальним моментом у відносинах США й Китаю в позиції щодо війни, яка розгорнулася в Україні.

Адміністрація Байдена оприлюднила публічні та приватні попередження про те, що Пекін зіткнеться з жахливими наслідками, якщо надасть матеріальну підтримку війні президента Росії.

Цитата

"Президент Байден буде говорити з президентом Сі завтра і дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії, які він вживає для підтримки агресії Росії, і ми без вагань накладатимемо витрати", - сказав державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу.

Блінкен сказав, що Китай зобов’язаний використовувати свій вплив на Путіна і захищати міжнародні правила, але, схоже, Пекін "рухається у протилежному напрямку".

Додамо

Китай підтвердив наміри допомагати Україні, від питань щодо військової допомоги росії ухиляється.

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