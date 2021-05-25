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В США умер актер из сериала "Офис" Марк Йорк

Киев • УНН

 • 21459 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Актер Марк Йорк, известный по сериалу "Офис", умер в возрасте 55 лет в больнице Майами-Вэлли в Огайо (США). Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Variety.

В США умер актер из сериала "Офис" Марк Йорк

Детали

Точная причина смерти актера не называется. Сообщается, что Марк Йорк страдал параличом нижних конечностей с 1988 года и передвигался на инвалидной коляске.

Кроме "Офиса", в котором актер сыграл роль Билли Мерчанта в первом и втором сезонах сериала, он также снимался в известных сериалах "CSI: Нью-Йорк" и "Fighting Words". Также он сыграл в фильме Стивена Спилберга "Искусственный разум".

В последние годы жизни он работал изобретателем и получил два патента на свои разработки. Актер не был женат, у него не было детей. У Марка Йорка остались брат, мать и отец.

Дополнение

12 мая в США скончался самый старый актер мира Норман Ллойд. Он умер на 107-м году жизни. По данным СМИ, актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

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