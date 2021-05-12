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В США умер старейший актер в мире Норман Ллойд

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Самый старый действующий актер мира Норман Ллойд скончался на 107-м году жизни. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление продюсера Дина Харгроув, передает УНН.

В США умер старейший актер в мире Норман Ллойд

Детали

По данным издания, актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

Справка

Норман Ллойд стал известен после роли Фрая в фильме Альфреда Хичкока “Диверсант”, который вышел на экраны в 1942 году. Ллойд также сыграл в художественном фильме Чарли Чаплина “Огни Рампы”.

Однако наибольшую известность актер получил после 60 лет, когда в 1980-е годы он сыграл роль врача в медицинской драме телеканала NBC “Сент-Элсвер”. За свою карьеру Ллойд снялся в более чем 60 фильмах и телешоу. Он также получил премию Венецианского кинофестиваля (1985 год) и дважды номинировался на получение телевизионной премии “Эмми” (1970 и 1974 годы).

Напомним

В Испании в госпитале Эль Росио умер актер и комик Хуан Хоя Борха , который прославился своим смехом и стал героем мемов в Интернете.

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