В США умер старейший актер в мире Норман Ллойд
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Самый старый действующий актер мира Норман Ллойд скончался на 107-м году жизни. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление продюсера Дина Харгроув, передает УНН.
Детали
По данным издания, актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе.
Справка
Норман Ллойд стал известен после роли Фрая в фильме Альфреда Хичкока “Диверсант”, который вышел на экраны в 1942 году. Ллойд также сыграл в художественном фильме Чарли Чаплина “Огни Рампы”.
Однако наибольшую известность актер получил после 60 лет, когда в 1980-е годы он сыграл роль врача в медицинской драме телеканала NBC “Сент-Элсвер”. За свою карьеру Ллойд снялся в более чем 60 фильмах и телешоу. Он также получил премию Венецианского кинофестиваля (1985 год) и дважды номинировался на получение телевизионной премии “Эмми” (1970 и 1974 годы).
Напомним
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