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Помер відомий іспанський комік - герой популярного мему

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Іспанії в госпіталі Ель Росіо помер актор і комік Хуан Хоя Борха, який прославився своїм сміхом і став героєм мемів в Інтернеті. Про це пише УНН з посиланням на ABC de Sevilla.

Деталі

56-річний комік помер після після рецидиву хвороби серцево-судинної системи. Він перебував у лікарні з вересня 2020 року, коли йому ампутували ногу. Він відомий своїми пародіями та роликом в YouTubе, де він сміється.

Хуан Хоя народився 5 квітня 1965 року в Севільї і справжню славу здобув в 2015-му, коли кадри з його інтерв'ю 2002 року переробили мережеві дотепники і дизайнери.

Нагадаємо

Нещодавно в Америці помер репер, соліст групи Digital Underground, Грегорі Джейкобс (Shock G).

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