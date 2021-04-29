Помер відомий іспанський комік - герой популярного мему

Деталі

56-річний комік помер після після рецидиву хвороби серцево-судинної системи. Він перебував у лікарні з вересня 2020 року, коли йому ампутували ногу. Він відомий своїми пародіями та роликом в YouTubе, де він сміється.

Хуан Хоя народився 5 квітня 1965 року в Севільї і справжню славу здобув в 2015-му, коли кадри з його інтерв'ю 2002 року переробили мережеві дотепники і дизайнери.

Нагадаємо

Нещодавно в Америці помер репер, соліст групи Digital Underground, Грегорі Джейкобс (Shock G).