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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 154996 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Умер известный испанский комик - герой популярного мема

Умер известный испанский комик - герой популярного мема

Киев  •  УНН

 • 99733 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Испании в госпитале Эль Росио умер актер и комик Хуан Хоя Борха, который прославился своим смехом и стал героем мемов в Интернете. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC de Sevilla.

Детали

56-летний комик умер после после рецидива болезни сердечно-сосудистой системы. Он находился в больнице с сентября 2020 года, когда ему ампутировали ногу. Он известен своими пародиями и роликом в YouTubе, где он смеется.

Хуан Хоя родился 5 апреля 1965 года в Севилье и настоящую славу получил в 2015-м, когда кадры из его интервью 2002 переделали сетевые остряки и дизайнеры.

Напомним

Недавно в Америке умер рэпер, солист группы Digital Underground, Грегори Джейкобс (Shock G).

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