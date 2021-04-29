Умер известный испанский комик - герой популярного мема
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Испании в госпитале Эль Росио умер актер и комик Хуан Хоя Борха, который прославился своим смехом и стал героем мемов в Интернете. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC de Sevilla.
Детали
56-летний комик умер после после рецидива болезни сердечно-сосудистой системы. Он находился в больнице с сентября 2020 года, когда ему ампутировали ногу. Он известен своими пародиями и роликом в YouTubе, где он смеется.
Хуан Хоя родился 5 апреля 1965 года в Севилье и настоящую славу получил в 2015-м, когда кадры из его интервью 2002 переделали сетевые остряки и дизайнеры.
Напомним
Недавно в Америке умер рэпер, солист группы Digital Underground, Грегори Джейкобс (Shock G).