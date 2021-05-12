У США помер найстаріший актор в світі Норман Ллойд

Деталі

За даними видання, актор помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Довідково

Норман Ллойд став відомий після ролі Фрая у фільмі Альфреда Хічкока “Диверсант”, який вийшов на екрани в 1942 році. Ллойд також зіграв у художньому фільмі Чарлі Чапліна “Вогні Рампи”.

Однак найбільшу популярність актор отримав після 60 років, коли в 1980-і роки він зіграв роль лікаря в медичній драмі телеканалу NBC “Сент-Елсвер”. За свою кар’єру Ллойд знявся в більш ніж 60 фільмах і телешоу. Він також отримав премію Венеціанського кінофестивалю (1985 рік) і двічі номінувався на отримання телевізійної премії “Еммі” (1970 і 1974 роки).

Нагадаємо

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