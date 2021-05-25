У США помер актор з серіалу "Офіс" Марк Йорк

Деталі

Точна причина смерті актора не називається. Повідомляється, що Марк Йорк страждав паралічем нижніх кінцівок з 1988 року і пересувався на інвалідному візку.

Крім "Офісу", в якому актор зіграв роль Біллі Мерчанта в першому і другому сезонах серіалу, він також знімався у відомих серіалах "CSI: Нью-Йорк" і "Fighting Words". Також він зіграв у фільмі Стівена Спілберга "Штучний розум".

В останні роки життя він працював винахідником і отримав два патенти на свої розробки. Актор не був одружений, у нього не було дітей. У Марка Йорка залишилися брат, мати і батько.

Доповнення

12 травня в США помер найстарший актор світу Норман Ллойд. Він помер на 107-му році життя. За даними ЗМІ, актор помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі.



