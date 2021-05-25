У США помер актор з серіалу "Офіс" Марк Йорк

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 8730 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 42424 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 129038 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 166750 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 149904 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 153746 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 105781 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87455 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 200217 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89346 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.1м/с
80%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 82823 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 24033 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 36981 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 45890 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 62534 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 166988 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 200231 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 292722 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 458287 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 443025 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12428 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 37251 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42428 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 42691 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43449 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

У США помер актор з серіалу "Офіс" Марк Йорк

Київ • УНН

 • 21459 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Актор Марк Йорк, відомий завдяки серіалу "Офіс", помер у віці 55 років в лікарні Майамі-Веллі в Огайо (США). Про це пише УНН з посиланням на видання Variety.

У США помер актор з серіалу "Офіс" Марк Йорк

Деталі

Точна причина смерті актора не називається. Повідомляється, що Марк Йорк страждав паралічем нижніх кінцівок з 1988 року і пересувався на інвалідному візку.

Крім "Офісу", в якому актор зіграв роль Біллі Мерчанта в першому і другому сезонах серіалу, він також знімався у відомих серіалах "CSI: Нью-Йорк" і "Fighting Words". Також він зіграв у фільмі Стівена Спілберга "Штучний розум".

В останні роки життя він працював винахідником і отримав два патенти на свої розробки. Актор не був одружений, у нього не було дітей. У Марка Йорка залишилися брат, мати і батько.

Доповнення

12 травня в США помер найстарший актор світу Норман Ллойд. Він помер на 107-му році життя. За даними ЗМІ, актор помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40