В США полицейские по ошибке застрелили участника инцидента в торговом центре
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сотрудники правоохранительных органов накануне по ошибке застрелили 21-летнего мужчину, приняв его за виновника стрельбы в торговом центре в городе Гувер (штат Алабама). Об этом в субботу сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
Согласно его информации, настоящий виновник происшествия жив и находится на свободе. Полиция ведет его поиски.
23 ноября агентство Associated Press сообщило, что один человек погиб, еще двое подростков 12 и 18 лет получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Гувер. Отмечалось, что один из стрелявших попытался скрыться с места происшествия, однако был застрелен сотрудниками полиции.