У США поліцейські помилково застрелили учасника інциденту в торговому центрі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Співробітники правоохоронних органів напередодні помилково застрелили 21-річного чоловіка, прийнявши його за винуватця стрілянини в торговому центрі в місті Гувер (штат Алабама). Про це в суботу повідомляє телеканал CNN з посиланням на місцеву поліцію, інформує УНН.
Згідно з його інформацією, справжній винуватець події живий і перебуває на волі. Поліція веде його пошуки.
23 листопада агентство Associated Press повідомило, що одна людина загинула, ще двоє підлітків 12 і 18 років отримали поранення в результаті стрілянини в торговому центрі в місті Гувер. Зазначалося, що один з тих, хто стріляв спробував сховатися з місця події, однак був застрелений співробітниками поліції.