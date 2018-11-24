У США поліцейські помилково застрелили учасника інциденту в торговому центрі

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Співробітники правоохоронних органів напередодні помилково застрелили 21-річного чоловіка, прийнявши його за винуватця стрілянини в торговому центрі в місті Гувер (штат Алабама). Про це в суботу повідомляє телеканал CNN з посиланням на місцеву поліцію, інформує УНН.

Згідно з його інформацією, справжній винуватець події живий і перебуває на волі. Поліція веде його пошуки.

23 листопада агентство Associated Press повідомило, що одна людина загинула, ще двоє підлітків 12 і 18 років отримали поранення в результаті стрілянини в торговому центрі в місті Гувер. Зазначалося, що один з тих, хто стріляв спробував сховатися з місця події, однак був застрелений співробітниками поліції.

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