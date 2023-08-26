В США впервые могут использовать новый способ смертной казни: что известно

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КИЕВ. 26 августа. УНН. В США могут впервые казнить человека с помощью азотной гипоксии. Смертный приговор может быть исполнен в штате Алабама. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Отмечается, что офис генпрокурора штата Алабама, США обратился в Верховный суд этого штата с просьбой определить дату исполнения смертного приговора для Кеннета Юджина Смита, которому 58 лет. В поданном в суд заявлении было указано, что власти штата Алабама планируют исполнить его смертный приговор с помощью азотной гипоксии, метода, который разрешен в трех других штатах, но который никогда ранее не использовался.

Детали

Известно, что Алабама разрешила использовать азотную гипоксию для исполнения смертных приговоров еще в 2018 году. Этот метод заключается в том, что человеку подают азот, который приводит к кислородному голоданию и смерти. Оклахома и Миссисипи также разрешили использовать азотную гипоксию, но еще не использовали ее.

Алабама может начать использовать азотную гипоксию для исполнения смертных приговоров в ближайшем будущем. Это может привести к новым судебным искам, поскольку некоторые люди считают, что этот метод является неконституционным.

Тем не менее, Инициатива равного правосудия, правозащитная группа, которая работала над проблемами смертной казни, заявила, что Алабама имеет историю “неудачных и ошибочных казней и попыток казни”. Группа считает, что экспериментировать с новым методом казни является опасной идеей.

“Ни один штат в стране не казнил человека с помощью азотной гипоксии, и Алабама не в состоянии экспериментировать с совершенно непроверенным и неиспользованным методом казни кого-то”, — сказала Энджи Сетцер, старший юрист Инициативы равного правосудия.

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