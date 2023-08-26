У США вперше можуть використати новий спосіб смертної кари: що відомо

Зазначається, що офіс генпрокурора штату Алабами, США звернувся до Верховного суду цього штату з проханням визначити дату виконання смертного вироку для Кеннета Юджина Сміта, якому 58 років. У поданій до суду заяві було вказано, що влада штату Алабама планує виконати його смертний вирок за допомогою азотної гіпоксії, методу, який дозволений в трьох інших штатах, але який ніколи раніше не використовувався.

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Відомо, що Алабама дозволила використовувати азотну гіпоксію для виконання смертних вироків ще у 2018 році. Цей метод полягає в тому, що людині подають азот, який призводить до кисневого голодування і смерті. Оклахома і Міссісіпі також дозволили використовувати азотну гіпоксію, але ще не використовували її.

Алабама може почати використовувати азотну гіпоксію для виконання смертних вироків у найближчому майбутньому. Це може призвести до нових судових позовів, оскільки деякі люди вважають, що цей метод є неконституційним.

Проте, ініціатива рівного правосуддя, правозахисна група, яка працювала над проблемами смертної кари, заявила, що Алабама має історію “невдалих і помилкових страт і спроб страти”. Група вважає, що експериментувати з новим методом страти є небезпечною ідеєю.

“Жоден штат у країні не страчував людину за допомогою азотної гіпоксії, і Алабама не в змозі експериментувати з абсолютно неперевіреним і невикористаним методом страти когось”, — сказала Енджі Сетцер, старший юрист Ініціативи рівного правосуддя.

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