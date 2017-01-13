В США планируют ослабить санкции против Судана
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. США заявляют, что власти Судана облегчили доступ к гуманитарной помощи для тех, кто в ней нуждается. США объявят об ослаблении санкций против Судана в ответ на, как говорят в Вашингтоне, положительные усилия власти страны в борьбе с терроризмом, передает УНН со ссылкой на ВВС.
К этим усилиям, в частности, относятся отказ в предоставлении убежища южносуданским повстанцам и улучшение гуманитарной ситуации.
США ввели экономические санкции против Судана после того, как эта страна попала в список "стран-спонсоров терроризма". Кроме того, в 2009 году Международный уголовный суд предъявил обвинения в военных преступлениях против действующего суданского президента Омара аль-Башира.
При этом, ослабляя некоторые ограничительные меры, Вашингтон не собирается убирать Судан из списка "стран-спонсоров терроризма".
Санкции также могут вернуть, если Судан заподозрят в нивелировании осуществленных им мероприятий.