В США планируют ослабить санкции против Судана

КИЕВ. 13 января. УНН. США заявляют, что власти Судана облегчили доступ к гуманитарной помощи для тех, кто в ней нуждается. США объявят об ослаблении санкций против Судана в ответ на, как говорят в Вашингтоне, положительные усилия власти страны в борьбе с терроризмом, передает УНН со ссылкой на ВВС.