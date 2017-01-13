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У США планують послабити санкції проти Судану

У США планують послабити санкції проти Судану

Київ • УНН

 • 10358 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. США заявляють, що влада Судану полегшила доступ до гуманітарної допомоги для тих, хто її потребує
США оголосять про послаблення санкцій проти Судану у відповідь на, як ‎кажуть у Вашингтоні, позитивні зусилля влади країни у боротьбі із ‎тероризмом, передає УНН із посиланням на ВВС.‎

До цих зусиль, зокрема, належать відмова у наданні притулку ‎південносуданським повстанцям і покращення гуманітарної ситуації.‎

США запровадили економічні санкції проти Судану після того, як ця країна ‎потрапила у список "країн-спонсорів тероризму". Крім того, у 2009 році ‎Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення у воєнних ‎злочинах проти чинного суданського президента Омара аль-Башира.‎

При цьому, послаблюючи деякі обмежувальні заходи, Вашингтон не ‎збирається прибирати Судан зі списку "країн-спонсорів тероризму".‎

Санкції також можуть повернути, якщо Судан запідозрять у нівелюванні ‎здійснених ним заходів.‎

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