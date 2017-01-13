У США планують послабити санкції проти Судану
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. США заявляють, що влада Судану полегшила доступ до гуманітарної допомоги для тих, хто її потребує
США оголосять про послаблення санкцій проти Судану у відповідь на, як кажуть у Вашингтоні, позитивні зусилля влади країни у боротьбі із тероризмом, передає УНН із посиланням на ВВС.
До цих зусиль, зокрема, належать відмова у наданні притулку південносуданським повстанцям і покращення гуманітарної ситуації.
США запровадили економічні санкції проти Судану після того, як ця країна потрапила у список "країн-спонсорів тероризму". Крім того, у 2009 році Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення у воєнних злочинах проти чинного суданського президента Омара аль-Башира.
При цьому, послаблюючи деякі обмежувальні заходи, Вашингтон не збирається прибирати Судан зі списку "країн-спонсорів тероризму".
Санкції також можуть повернути, якщо Судан запідозрять у нівелюванні здійснених ним заходів.