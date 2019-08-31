В США подтвердили возможность введения санкций из-за "Северного потока-2"

"Отвечая на вопрос о том, введут ли США дополнительные санкции в отношении Nord Stream II ("Северного потока-2"), я бы сказал, что, скорее всего, да. В администрации США продолжаются переговоры, и (санкции) являются реальным вариантом, который мы будем использовать в случае необходимости", - сказал Перри.

Напомним, ранее в США поддержали проект санкций против "Северного потока-2".