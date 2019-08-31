У США підтвердили можливість введення санкцій через "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сполучені Штати розглядають можливість ввести додаткові санкції проти Росії у зв'язку з реалізацією російського проекту газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі в суботу у Варшаві, передає УНН з посиланням на Money.pl.
"Відповідаючи на питання про те, чи введуть США додаткові санкції щодо Nord Stream II ("Північного потоку-2"), я б сказав, що, швидше за все, так. У адміністрації США тривають переговори, і (санкції) є реальним варіантом, який ми будемо використовувати в разі необхідності", - сказав Перрі.
Нагадаємо, раніше в США підтримали проект санкцій проти "Північного потоку-2".