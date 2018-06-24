В США во время аварии грузового поезда произошла утечка 5,5 тысячи баррелей нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Грузовой поезд, перевозивший нефть, сошел с рельсов в штате Айова. Об этом сообщил в субботу агентство Associated Press , передает УНН.
По его данным, авария поезда железнодорожной компании BNSF произошла к югу от города Дун. С рельсов сошли в общей сложности 32 вагона, перевозивших нефть из Канады в штат Оклахома для компании ConocoPhillips.
В результате произошла утечка 5,5 тысяч баррелей нефти (870 тысяч литров). Часть ее попала в близлежащие водоемы. Примерно половину вытекшей нефти удалось собрать.
Причины аварии выясняются. Как сообщили представители BNSF, опасности для местных жителей в связи с крушением и утечкой нет.
Как сообщал УНН, в ЕС связывают строительство “Северного потока-2” с утечкой мазута в Балтийском море.