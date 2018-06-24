У США під час аварії вантажного потягу стався витік 5,5 тисячі барелів нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Вантажний потяг, що перевозив нафту, зійшов з рейок в штаті Айова. Про це повідомило в суботу агентство Associated Press, передає УНН.
За його даними, аварія поїзда залізничної компанії BNSF сталася на південь від міста Дун. З рейок зійшли в цілому 32 вагона, що перевозили нафту з Канади в штат Оклахома для компанії ConocoPhillips.
В результаті стався витік 5,5 тисячі барелів нафти (870 тисяч літрів). Частина її потрапила в довколишні водоймища. Приблизно половину нафти, що витекла вдалося зібрати.
Причини аварії з’ясовуються. Як повідомили представники BNSF, небезпеки для місцевих жителів у зв’язку з катастрофою і витоком немає.
Як повідомляв УНН, у ЄС пов’язують будівництво “Північного потоку-2” з витоком мазуту в Балтійському морі.