В США неизвестный открыл стрельбу в баре: погибли четверо, девять ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Четыре человека погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы в баре в центре города Канзас-Сити, штат Миссури. Об этом сообщает департамент полиции Канзас-Сити в Twitter, передает УНН.
“9 раненых, 4 погибших на 10-м и центральном проспекте”, — сообщает местная полиция.
По информации властей штата, подозреваемый вошел в бар и начал стрелять. Стрелок был описан как латиноамериканский мужчина. Подозреваемый все еще на свободе, сообщает телерадиокомпания ABC News.
Напомним, на прошлой неделе стрельба произошла в торговом центре в Финляндии. Как позже подтвердили в МИД, в результате стрельбы погибла украинка.