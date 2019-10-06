В США неизвестный открыл стрельбу в баре: погибли четверо, девять ранены

“9 раненых, 4 погибших на 10-м и центральном проспекте”, — сообщает местная полиция.

По информации властей штата, подозреваемый вошел в бар и начал стрелять. Стрелок был описан как латиноамериканский мужчина. Подозреваемый все еще на свободе, сообщает телерадиокомпания ABC News.

Напомним, на прошлой неделе стрельба произошла в торговом центре в Финляндии. Как позже подтвердили в МИД, в результате стрельбы погибла украинка.