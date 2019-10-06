У США невідомий відкрив стрілянину в барі: загинули четверо, дев'ять поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Чотири людини загинули і ще дев’ять отримали поранення в результаті стрілянини в барі в центрі міста Канзас-Сіті, штат Міссурі. Про це повідомляє департамент поліції Канзас-Сіті в Twitter, передає УНН.
“9 поранених, 4 загиблих на 10-му і центральному проспекті”, — повідомляє місцева поліція.
За інформацією влади штату, підозрюваний увійшов в бар і почав стріляти. Стрілок був описаний як латиноамериканський чоловік. Підозрюваний все ще на волі, повідомляє телерадіокомпанія ABC News.
Нагадаємо, минулого тижня стрілянина сталася в торговому центрі в Фінляндії. Як пізніше підтвердили в МЗС, в результаті стрілянини загинула українка.